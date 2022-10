NO DIA DO ANIVERSÁRIO: morador de Cardoso pesca Pirarucu de 113 quilos nas águas do Rio Grande

PESCADOR DE CARDOSO SP NA MANHÃ DE HOJE (18) NAS ÁGUAS DO RIO GRANDE PEGOU MAS UM PIRARUCU!!

NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO O PESCADOR CARDOSENSE JÚNIOR DE 41 ANOS , RECEBEU UM SUPER PRESENTE UM PIRARUCU DE 113 KILOS , PESCADO NAS ÁGUAS DO RIO GRANDE , PRÓXIMO A PONTE DE SÃO JOÃO DO MARINHEIRO !!

JUNIOR E ESPOSA FICARAM NUMA FELICIDADE MUITO GRANDE! Rádio Povão de Cardoso