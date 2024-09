Homem é preso após mulher ser encontrada morta com sinais de estrangulamento e enrolada em cobertor

A Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), do Deinter V, prendeu neste domingo (29/9) um homem de 37 anos suspeito de ter matado a companheira, de 36 anos, e enrolado o corpo dela em um cobertor antes de abandoná-lo dentro de casa, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. O corpo da vítima foi encontrado hoje pela manhã, por vizinhos que chamaram a Polícia Militar.

Segundo informações da Deic, a Polícia Civil da Central de Flagrantes também se deslocou até o endereço e encontrou várias pessoas em frente da casa, mas ninguém sabia informar o que havia acontecido. O corpo da mulher apresentava diversas lesões no rosto, perfurações na região do pescoço e marca de estrangulamento. Os investigadores tiveram o conhecimento de que a vítima morava no local com seu convivente, mas ele não estava no imóvel.

Após a informação, a equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada e iniciou buscas na residência. Foram encontrados uma ferramenta e um pedaço de azulejo com resquícios de sangue. A perícia técnica-científica foi acionada e colheu análises. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o perito criminal informou que o corpo já apresentava rigidez cadavérica e que a morte teria ocorrido possivelmente há mais de quinze horas.

Os investigadores, com o apoio da Polícia Militar, iniciaram a caça ao suspeito, e conseguiram localizá-lo. Ao ser encontrado, o homem confessou o feminicídio. Ele indicou onde estava um tijolo usado no crime e um boné com pequeno resquício de sangue.

O feminicídio, de acordo com ele, teria ocorrido na sexta-feira (27). A motivação não foi divulgada.

Os materiais encontrados e apreendidos foram apresentados na Deic, onde o homem ficou preso temporariamente após determinação da Justiça. Por: Gazeta de Rio Preto