Homem é preso após matar cachorra a marteladas

Um homem foi preso neste domingo, 27, após matar a própria cachorra a marteladas, no bairro CDHU II, em Olímpia (SP).

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de maus-tratos a animais em uma residência. Ao chegar no local, a PM encontrou a cachorra caída no chão com ferimentos na cabeça.

A ONG SOS Animais de Olímpia, que atua na proteção de animais, também compareceu no local. A veterinária da ONG constatou que a cachorra apresentava sinais de traumatismo craniano e vários ferimentos pelo corpo. O martelo usado para agredir o animal foi apreendido.

A suspeita é de que o agressor teria matado a cachorra depois dela ter atacado um pato que fica na propriedade.

A dona do imóvel, que é alugado para o suspeito, disse aos policiais que o homem fugiu após agredir a cachorra. Em patrulhamento pelo bairro, a PM conseguiu localizar e prender o suspeito.

O homem foi encaminhado à delegacia de Barretos (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.

As voluntárias da ONG resgataram outra cachorrinha que também estava na casa do agressor. Ela deve ser disponibilizada para adoção. No local, também tinham alguns passáros que devem ser resgatados pela Polícia Ambiental. Gazeta de Rio Preto: