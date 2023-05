Acidente envolve caminhão e carro no bairro Portal do Sol em Votuporanga

Um acidente na manhã desta sexta-feira, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga. A colisão envolvendo um caminhão e um carro no bairro Portal do Sol.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br ocorrência pelo Corpo de Bombeiros (Equipe de RESGATE) no cruzamento das Ruas José Tolentino de Souza e Juraídes de Paula Viveiros, no Bairro Portal do Sol em Votuporanga.

No local uma vítima do sexo masculino de 65 anos, consciente e orientada encaminhada para atendimento médico até a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Votunews/TVC