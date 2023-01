Homem é preso após matar a mãe enforcada

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após confessar ter matado a própria mãe, de 47 anos, na madrugada do domingo (29/1), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime foi até a delegacia e confessou ter cometido o homicídio durante uma discussão com a mãe. O caso ocorreu no Jardim Irajá, na zona sul da cidade.

Após o depoimento, os policiais foram até o local e encontraram a vítima já sem vida. O corpo estava com marcas no pescoço. O Samu foi acionado e confirmou a morte.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como feminicídio, na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.