Polícia Rodoviária prende casal fazendo escolta de veículo com drogas

Um homem de 40 anos e uma jovem, de 24, foram presos em flagrante, na noite de terça-feira (19), acusados de serem “batedores” de um veículo carregado com entorpecentes encontrado pela Polícia Militar Rodoviária.

O automóvel foi encontrado na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. O casal, que estava ainda com uma criança de quatro anos no carro em que viajavam, confessou que ajudava no transporte da droga.

Uma equipe patrulhava pela pista quando, pouco antes das 19h30, ao passar próximo de uma usina que fica entre Penápolis e Braúna, avistou um VW T-Cross transitando no sentido contrário. O condutor, ao notar a viatura, entrou de forma repentina em meio a um canavial, o que chamou a atenção.

Os policiais passaram a fazer o acompanhamento, mas acabaram se distanciando, encontrando o automóvel já abandonado. O condutor conseguiu fugir. Ao verificarem o veículo, com placas de Ananindeua (PA), a equipe encontrou mais de 350 tabletes de maconha.

BATEDOR

Os policiais levaram o T-Cross para a beira da rodovia, aguardando a chegada do guincho que faria a remoção. Neste momento, perceberam a aproximação de um VW Fox que, ao notar que havia PMs próximos, saiu rapidamente do local, o que chamou a atenção.

A equipe passou a acompanhá-lo, abordando-o mais a frente, estando o casal e a criança. Ao ser questionado, os investigados confessaram que “escoltavam” o carro que transportava os entorpecentes. Eles foram levados ao plantão policial para prestar esclarecimentos.

Após ser ouvido, o homem seria encaminhado para a cadeia local e a jovem para uma unidade prisional feminina da região, estando ambos à disposição da Justiça. A criança ficou sob o poder do Conselho Tutelar. A droga e os dois veículos foram apreendidos. (Ivan Ambrósio – Jovem Pan Penápolis) RP10