Homem é preso após atear fogo em ônibus em frente ao Planalto

Homem teria ateado fogo no veículo quando ele passava por um ponto de parada em frente a sede do Poder Executivo Federal.

Um homem foi preso após ser acusado de atear fogo em um ônibus urbano que passava por um ponto de parada em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília/DF, no fim da tarde desta quinta-feira (25).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e rapidamente chegaram ao local e extinguiram as chamas. Ninguém ficou ferido e no momento do incidente o presidente Jair Bolsonaro não estava no local.

Testemunhas afirmaram que o homem detido teria gritado “Fora Bolsonaro!” antes das chamas se alastrarem, o que indicaria um ataque, entretanto a Polícia Militar não descarta a hipótese de um super aquecimento no veículo, já que as chamas começaram na região do motor do ônibus.

Apesar disto, o homem detido, que não teve a identidade divulgada, foi levado para a 5ª Delegacia da Polícia Civil de Brasília, que vai apurar os fatos e investigar as circunstâncias do incêndio.

FONTE: Informações | noticias.r7.com