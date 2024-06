Homem é morto em confronto com o Baep após assaltar posto de combustíveis em Rio Preto

Um homem foi baleado e morto em confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) na madrugada deste sábado, 15, em Rio Preto.

Segundo a PM, o homem assaltou um posto de combustíveis na avenida Ernani Pires Domingues, por volta das 2h, levou dinheiro e o celular do frentista e depois fugiu a pé em direção a uma área de mata.

Na sequência, o funcionário viu uma viatura do Baep passando pelo local, chamou os policiais e contou o que havia acontecido. Com as informações passadas pela vítima, os PMs iniciaram as buscas pelo suspeito.

O homem foi encontrado nas proximidades e teria atirado contra os policiais, que revidaram. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o suspeito baleado, mas ele não resistiu. A identidade do homem não foi divulgada.

O revólver calibre 38 que estava com o homem foi apreendido e passará por perícia,

assim como as armas usadas pelos policiais. Ainda conforme a PM, o suspeito foi reconhecido pelo frentista como o homem que havia cometido o assalto momentos antes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto para passar por exame necroscópico.

Gabriel Vital

[email protected]