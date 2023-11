Homem é esfaqueado por garota de programa

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 67 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo na noite desta sexta-feira (10), em Rio Preto. O caso aconteceu na avenida Cenobelino de Barros Serra, no Parque Industrial.

Segundo boletim de ocorrência, ele parou o carro para abordar uma profissional do sexo na avenida e, quando a mulher entrou no veículo, ela sacou uma faca e exigiu que o homem entregasse sua carteira e dinheiro. Ao recusar, a vítima acabou esfaqueada pela garota de programa na perna. Em seguida, a mulher saiu do carro e fugiu sem levar nada.

O homem perdeu muito sangue e precisou ser atendido na Santa Casa, onde ele foi medicado.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu a faca. O objeto cortante será periciado e o caso será investigado.