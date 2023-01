HOMEM É MORTO COM FACADA NO PESCOÇO EM RIOLÂNDIA

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi morto por volta das 02:00 da madrugada em Riolândia neste Sábado (28).

Segundo informações preliminares dois indivíduos que eram amigos começaram a discutir com Wesley Flávio dos Santos 37 anos, a vítima, e logo em seguida começaram as agressões, culminando na morte de um dos homens ( Wesley) , onde o assassino teria utilizado uma faca e golpeado a vítima no pescoço.