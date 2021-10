Empresário de 29 anos morre após mergulhar no Rio Tietê

Um empresário de 29 anos morreu após mergulhar no rio Tietê na tarde desta sexta-feira (22), em Barra Bonita (SP). O corpo de Vinícius Sterzk Di Iório foi encontrado pelos bombeiros na manhã deste sábado (23) a 8 metros de profundidade.

Segundo a corporação, Vinícius, que era responsável por um site de apostas, estava com amigos em uma lancha, quando mergulhou e não retornou. Momentos antes do acidente, ele chegou a postar foto dele no local nas redes sociais.

Após buscas, os bombeiros encontraram o corpo perto da lancha, que estava próxima de um quiosque na orla, onde moradores e turistas costumam se reunir.

Uma funerária de Dois Córregos (SP) levou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú (SP). A previsão é de que o enterro ocorra neste domingo (24), no Cemitério Municipal de Dois Córregos.