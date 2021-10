Homem é morto a facadas no bairro Paineiras em Votuporanga

Um homem de 55 anos de idade identificado como Álvaro Benedito Manente foi morto com golpes de faca na noite desde domingo (03), em Votuporanga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Votunews, Álvaro pilotava uma motocicleta Honda de cor azul pela rua Paraíba, e, gravemente ferido, caiu em uma calçada, quando populares acionaram o socorro vindo do SAMU.

As informações dão conta de que o crime foi cometido em um outro local e a vítima tentou chegar até a sua residência, que fica próxima ao local onde Álvaro foi encontrado gravemente ferido.

Médicos do SAMU foram ao local e constataram o óbito. O corpo da vítima tinha perfurações de faca no pescoço, no peito e na barriga. O seu corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Votuporanga e aguarda a perícia médica.

As polícias civil e militar estiveram pelo local para o registro da ocorrência. O investigador da DIG – responsável pelo caso, estiveram na cena do crime para levantar pistas que possam apontar o autor do homicídio.

Álvaro era bastante conhecido nos bairros Vila América e Paineiras. No passado, Álvaro era proprietário de um carrinho de lanche próximo a Igreja Matriz de Votuporanga. Nos últimos dias, ele sofreu um acidente que ocasionou graves queimaduras em seu pé esquerdo, o que o levava quase que diariamente à atendimento na Santa Casa e no Mini Hospital do Pozzobon. Ele frequentava a Igreja Assembleia de Deus de Votuporanga.