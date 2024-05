Um homem foi condenado pela tentativa de roubo de 55 kg de soja de um vagão da empresa Rumo Logística em Votuporanga. O crime ocorreu no dia 16 de abril de 2022 e o indivíduo foi detido em flagrante pelos seguranças do local.

De acordo com as autoridades, o acusado, identificado como D.E.R.B., foi surpreendido pelos seguranças enquanto tentava carregar a soja, que havia caído no chão após o rompimento de um lacre do vagão. Ao ser abordado, D.E.R.B. reagiu de forma agressiva, ameaçando os seguranças e atirando pedras contra eles.

Durante o interrogatório, D.E.R.B. admitiu parcialmente o delito, alegando estar sob influência de álcool no momento do ocorrido. Ele afirmou ter pego a soja por necessidade, mas negou ter feito ameaças aos seguranças.

Após análise das evidências, incluindo depoimentos de testemunhas e imagens das câmeras de segurança, o juiz proferiu sentença condenatória contra D.E.R.B., sentenciando-o a dois anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa.