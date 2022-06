Homem descumpre medida protetiva, agride e ameaça a ex-mulher e acaba preso em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Polícia Militar foi acionada devido a um desentendimento familiar no bairro Estação e quando chegou à casa da vítima foi informada do ofício judicial em favor da mulher.

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Estação, na zona sul de Votuporanga/SP, na noite da última quarta-feira (22.jun), após descumprir medida protetiva, agredir e ameaçar a ex-companheira.

De acordo com apurado, a Polícia Militar foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atendimento de mais um caso de violência doméstica. Ao chegar no local, a mulher, desesperadamente, contou aos policiais que o seu companheiro descumpriu uma medida protetiva, indo até a sua casa, agredindo e a ameaçando.

Enquanto os policiais militares registravam a ocorrência, S.H.A., que ainda se encontrava no imóvel da mulher foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga

FOTO: (P-4) – Caso foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga – Foto: Reprodução