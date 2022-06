Serviços do Procon começam a funcionar em Valentim Gentil

A Prefeitura de Valentim Gentil inaugurou nesta sexta-feira (24/06), os serviços do Procon no ‘GanhaTempo’. A cerimonia contou com a presença de autoridades e lideranças municipais.

Os munícipes passam a contar com orientações sobre direitos dos consumidores. Cabe ao Procon receber, analisar e encaminhar reclamações, consultas e denúncias de consumidores, fiscalizar previamente os direitos dos consumidores e, quando for o caso, aplicar sanções. Todos os problemas relacionados à compra de produtos e prestações de serviços podem ser encaminhados ao Procon.

O GanhaTempo foi inaugurado em abril de 2022, com o objetivo de agilizar diversos serviços, bem como facilitar para os munícipes que não precisam mais se locomover para outros municípios. O espaço, localizado na Avenida Horácio Gonçalves de Moraes, atende das 9h às 17h, sem pausa para o horário de almoço.

Para dúvidas, informações e orientações, o munícipe pode entrar em contato pelo e-mail: ganhatempovalentimgentil@outlook.com e WhatsApp (17) 99659-9479.