HOMEM DESCONTROLADO DESTROI CAMIONETE COM PEDAÇO DE MADEIRA

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem descontrolado acabou destruindo uma caminhonete com um pedaço de madeira nesta última terça-feira, (25/04/2023), em Nova Aliança (SP).

Um vídeo obtido pela Gazeta do Interior mostra o suspeito, com um pedaço de pau, danificando os vidros e também a porta do motorista. Em seguida aparece ele chutando a porta de um barracão.

aQuestionado por um morador sobre a atitude, o homem afirma que o dono da caminhonete teria dado dinheiro para a esposa dele. “Ele pediu para ver a minha filha, que estava no colo dela, e aproveitou para elogiar os peitos da minha esposa e depois deu R$ 10 para ela. Será que ele está achando que a minha esposa é p..?!”, questiona.

O caso foi registrado na delegacia de Nova Aliança como dano e está sendo investigado. O autor foi identificado e deverá ser ouvido no decorrer do inquérito.