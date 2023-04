Homem de 46 anos é assassinado a facadas dentro de casa

Um homem de 46 anos, cujo nome ainda não foi divulgado, foi morto a golpes de faca na manhã deste sábado (22), em Araçatuba (SP). O pai dele também foi ferido durante uma queda e está internado na Santa Casa de Araçatuba. As informações são do portal 018 News.

O crime aconteceu em uma residência, na rua Francisco Braga, no bairro Vila Estádio, próximo ao ginásio Plácido Rocha. De acordo com as primeiras informações passadas pela polícia, o autor do crime ainda não foi identificado.

A vítima mora numa edícula, no fundo da casa do pai dele. O autor do crime teria se aproveitado de um portão lateral que estava apenas encostado para entrar no imóvel. Os dois teriam então discutido e houve a agressão.

O pai da vítima ao ouvir gritos do filho com pedidos de socorro, foi até o local, onde o encontrou caído e ensanguentado. Na fuga, o autor do crime teria tentado agredir o homem, empurrando-o. Devido a queda ele ficou ferido. Até a publicação desta reportagem não havia informação sobre o estado de saúde dele.

O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local do crime, onde apreenderam várias facas, entre elas uma que foi encontrada em um terreno próximo do imóvel onde ocorreu o crime. A suspeita é que ela tenha sido usada para ferir a vítima.

IML

O corpo do homem de 46 anos será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba onde vai passar por exame necroscópico, para identificar a causa da morte. Ainda não há informação sobre liberação para a realização de velório e sepultamento.

O crime será investigado pela Polícia Civil, que já trabalha para identificar o autor e o motivo do homicídio.

SBT Interior