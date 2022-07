Homem de 45 anos é preso por amarrar e estuprar idosa acamada

Um homem de 42 anos fio preso em flagrante nesta última quinta-feira (21/07/2022), em São José do Rio Preto, suspeito de estuprar uma idosa, de 72 anos, acamada. Vítima sofre que sofre mal de Alzheimer e Parkinson teria sido amarrada na cama pelo indivíduo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados para comparecerem na casa da vítima, na área rural da cidade, onde encontraram o homem já detido pelo local. A filha da idosa contou que, ao chegar do serviço, encontrou o indivíduo nu, em cima do corpo de sua mãe, na cama do quarto.

Para a polícia a filha contou que a vítima sofre de mal de Alzheimer e Parkinson, onde fica acamada sozinha, visto que seu esposo e ela saem para trabalhar o dia todo. Ela relatou ainda que conhece o suspeito, pois ele já prestou serviços de pedreiro na sua casa há algum tempo e tinha conhecimento da doença da idosa.

A filha relatou ainda que sua mãe estava lesionada nos braços porque o homem teria amarrado ela na cama e que, por diversas vezes, ela pediu socorro, entretanto, não conseguiu escapar dele.

Questionado, o indivíduo confessou que se deitou na cama nu com a idosa, alegando que foi a vítima quem o convidou para praticar o ato sexual, porém, que não se consumou o ato em si, porque a filha surpreendeu os dois nus. Ele disse ainda que não tinha ciência da doença dela e que teria ido à casa para cobrar valores não pagos pela reforma que havia realizado no imóvel.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Flagrantes. Ele já havia sido processado anteriormente por crime sexual, porém, foi absolvido.

Assustada e confusa, a idosa foi levada para o Hospital de Base de Rio Preto, onde passou por exames e recebeu cuidados médicos. O criminoso vai responder por estupro de vulnerável e ameaça.