Homem de 35 anos é morto a tiros dentro de casa após deixar a prisão em Piacatu

Marcelo Manoel foi atingido por três tiros, nesta quinta-feira. Os responsáveis pelo crime ainda não foram localizados.

Um homem de 35 anos, identificado como Marcelo Manoel, foi morto a tiros na casa onde morava nesta quinta-feira (30) à noite, em Piacatu/SP.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Marcelo estava em casa, no quarto dele, quando foi atingido por três tiros no peito, costas e no pulso esquerdo.

Os disparos foram efetuados pelo lado de fora da janela do quarto em que ele estava. Após ser atingido, ele correu para a cozinha da casa, mas caiu e morreu no local.

A mãe da vítima contou que, pouco antes do crime, dois homens passaram pela rua em um VW/Gol e perguntaram por ele. A mulher respondeu e os homens foram embora.

A perícia acredita que o autor dos disparos subiu em uma árvore, que fica na calçada, ao lado do quarto dele, para efetuar os disparos.

Marcelo Manoel já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, violência contra mulher e desobediência. Ele havia acabado de sair da cadeia, onde ficou preso por 30 dias após desobedecer uma ordem judicial que o proibia de sair da cidade.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e o corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

Os responsáveis pelo crime ainda não foram localizados.

