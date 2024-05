Homem de 33 anos é preso por tráfico de drogas em Fernandópolis

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado (12), em Fernandópolis. A ação aconteceu por volta das 19h22, na Rua Pernambuco com a Travessa São Sebastião, após denúncias anônimas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Força Tática do 16º BPMI realizava patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre um homem que estaria traficando drogas em uma casa na Rua Pernambuco. Ao chegar no local, os policiais viram um carro GM/Prisma estacionado em frente à casa denunciada.

Com a atitude suspeita do condutor do veículo, os policiais o abordaram. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a revista no carro, uma porção de cocaína foi localizada na canaleta do ar condicionado.

Questionado sobre a droga, o homem, identificado como L.C.G, de 33 anos, confessou que a havia comprado por R$ 180,00 via Pix e apresentou o comprovante da transferência.

Diante da confissão, a equipe policial seguiu para a residência de L.C.G, no Residencial Mario Benez. Na busca domiciliar, os policiais encontraram uma pedra bruta de cocaína pesando 187 gramas dentro de um carrinho de brinquedo, além de dois celulares.

L.C.G foi preso em flagrante e levado para o Distrito Policial de Fernandópolis, onde o delegado de plantão elaborou o auto de prisão por tráfico de drogas. O indivíduo já possuía passagem por tráfico anterior. Segundo a polícia, a droga apreendida poderia render até R$ 7 mil reais se fracionada e vendida no mercado ilegal.