Homem danifica viatura policial com pedaço de madeira e é preso

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (11) em Nova Granada por danificar uma viatura da Polícia Militar e ainda o imóvel onde está localizada a 2° Companhia do município da região.

De acordo com informações da própria PM, o suspeito foi surpreendido por volta de 0h40, com um pedaço de madeira na mão desferindo golpes na lataria do veículo oficial. Ele havia danificado ainda a porta do prédio.

Bastante agressivo e alterado, o envolvido foi algemado com uso de força, recebeu voz de prisão e acabou encaminhado primeiramente ao Pronto Socorro local e depois para a delegacia de Nova Granada.

Após analisar as evidências e ouvir os depoimentos, o delegado de plantão manteve o homem (que não teve os dados revelados) encarcerado, à disposição da Justiça. (Com informações da Polícia Militar/Colaborou Bia Menegildo – Gazeta de Rio Preto)