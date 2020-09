Ladrão de 47 anos que estava armado com uma faca, ameaçou a mulher, que conseguiu sair do carro pela porta do passageiro.

Nesta terça-feira (8), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela área central de Votuporanga/SP, quando se depararam com um indivíduo tentando invadir um carro que parou em um PARE existente no cruzamento das ruas Pernambuco com a Goiás, mas que ao notar a presença da viatura seguiu rapidamente pela referida Rua Pernambuco.

De acordo com informações, quando a viatura se aproximou do veículo, a motorista que estava do lado externo, pelo lado do passageiro e, bastante assustada, contou aos policiais que foi abordada por um homem armado com uma faca e, alterado havia tentado lhe roubar.

Diante do cenário, os militares rapidamente saíram ao encalço do suspeito e acabaram localizando o indivíduo e o prenderam em flagrante pelo crime de roubo tentado; sendo ele apresentado no 1° Distrito Policial, onde após ser ouvido foi encaminhado para à cadeia de Santa Fé do Sul/SP.

Segundo informações, o indivíduo já possuía histórico de passagens pela Justiça.

A mulher não ficou ferida.