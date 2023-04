Homem captura o “famoso” Jacaré na represa do Assary

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem capturou o jacaré que há dias habitava a represa do Assary, em Votuporanga. O animal vinha causando preocupação no clube, especialmente pelos riscos que poderia oferecer à população local.

Após a captura, o jacaré foi entregue à Polícia Ambiental, que tomara as providências necessárias para a preservação do animal.

A operação foi conduzida com sucesso graças ao trabalho de Roberto Carlos de Souza, associado do clube local, que realizou todo o processo de captura e contenção do animal na jaula.

Jornal A Cidade