Câmara Municipal devolve mais de R$390 mil de economia para Prefeitura de Votuporanga

No último dia útil de 2022, a Câmara Municipal de Votuporanga repassou aos cofres da Prefeitura um cheque com valor acima de R$390 mil referente a economia feita ao longo do último exercício na sede do Legislativo votuporanguense.

Mesmo com os vários investimentos executados pela Mesa Diretora 2021/2022 – conduzida pelo presidente Serginho da Farmácia, foi possível devolver aos cofres públicos a quantia de R$393.795,87, através de um cheque da agência da Caixa Federal proveniente da devolução do duodécimo da Câmara Municipal, cujo o valor foi alcançado devido ao replanejamento do orçamento em curso, tomando-se por base as necessidades da Câmara Municipal, bem como a situação econômica que atravessa o país, e que por diversos fatores ocasionou queda sensível na arrecadação do Poder Executivo municipal, exigindo que cada órgão público municipal ainda mais austeridade financeira.

Para o vereador Serginho da Farmácia – que deixou a presidência no último dia 31, “ainda estamos executando mais de R$1,3 milhões em investimentos na sede do Legislativo votuporanguense, diversas obras, melhorias, capacitação dos servidores, atendimento ao público, manutenção da sede administrativa, do plenário e da ala dos vereadores. Enfim, são vários investimentos feitos e, mesmo assim, com o apoio de nossa equipe de colaboradores e vereadores ainda estamos devolvendo quase R$400 mil para que o prefeito Jorge Seba possa aplicar esse recurso em obras, melhorias na saúde, educação e esporte”, destacou o ex-presidente Serginho da Farmácia.

A partir deste domingo, 1º – assumiu a cadeira de presidente, o vereador Daniel David – e sua nova Mesa Diretora – para o biênio 2023/2024.