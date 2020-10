As crianças que residem em Simonsen já podem usufruir do novo parque infantil (playground) instalado na Praça Papa João Paulo II. O equipamento foi instalado pela Prefeitura de Votuporanga para proporcionar lazer e entretenimento às crianças que moram no Distrito. A melhoria também atende ao pedido do então vereador Valentim Élcio Curti, que faleceu em 2017.