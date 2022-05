HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIOS EM TRÊS ESTADOS É PRESO NA REGIÃO

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, no Mato Grosso, identificaram, junto a investigadores da Polícia Civil de Urupês e Novo Horizonte, um homem de 36 anos condenado por homicídio na Paraíba e investigado por outros dois assassinatos, um no Mato Grosso e outro em Pernambuco. Ele foi monitorado e localizado em uma pousada em Urupês.

Segundo o delegado Olímpio da Cunha Fernandes, que comanda a apuração, o autor do homicídio apresentava uma CNH falsa no momento da prisão.

O homem é investigado pela morte de Roger André Soares da Silva, morto no mês de abril dentro de uma residência com mais de 30 facadas, em uma casa no Parque Cuiabá.

Havia ainda um pedido de prisão expedido pela Comarca de Itaporanga, no interior da Paraíba, onde o homem foi condenado a 15 anos por outro homicídio qualificado.

Foi apurado que ele também é foragido de Pernambuco, onde teria cometido outro homicídio e teve a prisão cautelar decretada.