Briga em confraternização termina com homem assassinado

Um pintor de 33 anos foi assassinado com um tiro no peito, no início da noite de ontem, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, Cleber Duarte Pereira fazia uma confraternização dentro de casa quando teria se desentendido com o suspeito, que era um dos convidados.

O homem saiu da casa e retornou com um revólver. Ele efetuou aproximadamente três disparos, um deles acertou a vítima. Após cometer o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda Twister de cor prata.

Cleber foi socorrido e encaminhado para a UPA Norte, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do corpo dele.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Deic.

GAZETA DE RIO PRETO