O Laboratório Estadual recrutou vários laboratórios da região do interior de São Paulo para participar do Programa. Vinte laboratórios se inscreveram e apenas dez foram convocados, entre eles o de Votuporanga. Na prova, as equipes de cada laboratório receberam quatro amostras de exames de HIV para serem analisadas. O laboratório que chegasse ao mesmo resultado do Instituto Adolfo Lutz seria aprovado e passaria de fase, como foi o caso do Laboratório Municipal de Votuporanga.

Outras duas rodadas do Programa ainda serão realizadas. As próximas etapas seguirão os mesmos critérios da primeira rodada, sendo a segunda prevista para início de maio e a terceira para o fim de junho, dessa forma, o Instituto Adolfo Lutz irá liberar o vencedor do Programa no mês de julho. O laboratório que se for aprovado nas três rodadas ganhará um título de destaque, obtendo maior confiabilidade e qualidade no trabalho prestado à população.