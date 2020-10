Votuporanga registra outro final de semana sem mortes por coronavírus

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Pelo segundo final de semana consecutivo, a Secretaria da Saúde de Votuporanga não registrou nenhuma morte causada pelo coronavírus. Contudo, o município contabilizou 44 novos casos positivos para a doença (26 no sábado e 16 no domingo), totalizando 5.390 casos desde o início da pandemia.

Desses 5.390 casos, 5.075 já foram curados da doença e receberam alta, enquanto outros 22 estão internados e 13 deles internados em estado grave na UTI.

Até o momento, 105 mortes foram confirmadas na cidade e uma está em investigação.

Votuporanga também conta com 478 moradores com suspeita do vírus na cidade. Uma morte suspeita é investigada.