Santa Casa sedia curso avançado de cardiologia

Qualificação começou no dia cinco, no Espaço Unifev Saúde.

A Santa Casa de Votuporanga não para de investir em qualificações para seu corpo clínico. A Instituição é sede da capacitação ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, no Espaço Unifev Saúde.

O curso começou no dia cinco e segue até domingo (8/3), com carga horária de 16h. A qualificação é voltada a médicos, enfermeiros e estudantes de medicina que participam do tratamento de pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) ou que apresentam emergências cardiovasculares, arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

A coordenação é do Dr. Fernando Tallo – Mestre e Doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com título de especialista em Clínica Médica, Terapia Intensiva Adulto, Anestesiologia e presidente da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem).

Entre os temas abordados estão: suportes básico da vida, avançado de vida em cardiologia; vias aéreas; tratamento de acidente vascular cerebral e de infarto agudo do miocárdio; conceito de equipe de emergência de alto desempenho; estações práticas; taquicardia ventricular sem pulso; fibrilação ventricular; assistolia; bradiarritmias e taquiarritmias.

A turma tem 24 alunos. “Estamos muito felizes em proporcionar, pelo terceiro ano, este curso em Votuporanga, que contribui potencialmente para a formação dos participantes, que estarão melhor preparados para situações envolvendo urgência e emergência cardiológicas”, explicou o coordenador da rede de urgência e emergência do município, Dr. Chaudes Ferreira Júnior.