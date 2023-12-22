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HERÓIS: Policiais militares salvam criança engasgada

  • 22 de dezembro de 2023
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A POLÍCIA MILITAR AUXILIA BEBÊ ENGASGADO
A POLÍCIA MILITAR DE PONTAL FOI ACIONADA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA EM QUE UM BEBÊ ESTAVA ENGASGADO, APRESENTANDO UMA APARÊNCIA ARROXEADA E COM DIFICULDADES PARA RESPIRAR.

A EQUIPE REALIZOU A MANOBRA DE HEIMLICH, DESOBSTRUINDO AS VIAS AÉREAS E PERMITINDO QUE O BEBÊ RETOMASSE A RESPIRAÇÃO NORMAL.

FOI OFERECIDO APOIO À MÃE DURANTE O TRANSPORTE DO BEBÊ À SANTA CASA, ONDE ELE RECEBEU ATENDIMENTO E, POSTERIORMENTE, FOI LIBERADO. (Com Cidades online). RÁDIO POVÃO NOTÍCIAS.

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