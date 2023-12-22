HERÓIS: Policiais militares salvam criança engasgada
A POLÍCIA MILITAR AUXILIA BEBÊ ENGASGADO
A POLÍCIA MILITAR DE PONTAL FOI ACIONADA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA EM QUE UM BEBÊ ESTAVA ENGASGADO, APRESENTANDO UMA APARÊNCIA ARROXEADA E COM DIFICULDADES PARA RESPIRAR.
A EQUIPE REALIZOU A MANOBRA DE HEIMLICH, DESOBSTRUINDO AS VIAS AÉREAS E PERMITINDO QUE O BEBÊ RETOMASSE A RESPIRAÇÃO NORMAL.
FOI OFERECIDO APOIO À MÃE DURANTE O TRANSPORTE DO BEBÊ À SANTA CASA, ONDE ELE RECEBEU ATENDIMENTO E, POSTERIORMENTE, FOI LIBERADO. (Com Cidades online). RÁDIO POVÃO NOTÍCIAS.