HB pede ajuda financeira à população para abertura de leitos

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto publicou em sua página oficial de uma rede social pedido de ajuda financeira à população para abertura de novos leitos de UTI Covid. O hospital é referência para Rio Preto e 102 cidades da região.

Até a tarde de quarta-feira (17), 142 dos 153 leitos de UTI Covid estavam ocupados, o que corresponde a 96% da capacidade. Os dados de quinta (18) ainda não foram atualizados.

No texto da rede social, a instituição pede doações em dinheiro para “para aumentar o número de leitos de UTI’s em favor da vida de milhares de pessoas”.

De acordo com a assessoria de imprensa do HB, a campanha é realizada pelo Setor de Captação de Recursos.

Veja o que diz a publicação da rede social:

O Hospital de Base de Rio Preto, maior complexo de saúde do interior de SP, precisa da sua ajuda, AGORA MAIS DO QUE NUNCA, para aumentar o número de leitos de UTI’s em favor da vida de milhares de pessoas. ⁣

⁣

Faça uma transferência para a conta Santander – Agência 0037 – Conta Corrente 13005826-5 – CNPJ 60.003.761/0001-29 – Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, ou então faça um PIX do Bem, para doehb@hospitaldebase.com.br. É rápido, fácil e seguro. E ajude nossos heróis na luta diária e constante para transformar vidas. ⁣

⁣

Precisamos do seu apoio para comprar respiradores, oxigênio, material hospitalar e custear essa grande instituição que é referência na luta contra o coronavírus e para todos os casos graves de infecções respiratórias.⁣

⁣

Se preferir, pode falar com nossa equipe pelo telefones (17) 99622.6614 ou pelo email: doehb@hospitaldebase.com.br⁣

⁣

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!