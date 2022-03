Para a Funfarme, “quando os ensinamentos de uma seita religiosa provocam o sacrifício desnecessário de vidas humanas, estão sem dúvida, a ferir preceitos de ordem pública, devendo o Estado, por conseguinte, coibir tais abusos, pois a liberdade religiosa não pode ferir o direito à vida, que é de ordem pública.”

Consta ainda na ação que o fato de omitir-se de aplicar uma transfusão de sangue a uma pessoa enferma ou acidentada, que esteja correndo perigo de vida ou de saúde, independentemente da crença de tal pessoal pode caracterizar crime de omissão de socorro. “Todavia, importa em indagar, se ao ministrar transfusão de sangue em um paciente contra a sua vontade, o médico não estaria cometendo o delito previsto no artigo 146 do Código Penal, que consiste em constranger alguém a fazer o que a lei não manda”, afirma a defesa do hospital na demanda judicial. “Certo que a liberdade religiosa é assegurada pela Constituição Federal, mas igualmente certo que esta liberdade está sujeita a certos limites no campo do direito”.