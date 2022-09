Santa Casa de Votuporanga promove encontro de Cuidados Paliativos

Primeira edição será no dia 4 de outubro, no Centro de Convenções; inscrição é gratuita

Os cuidados paliativos se centram na qualidade e não na duração da vida. Oferecem assistência humana e compassiva para os pacientes que se encontram em qualquer fase de doença crônica que potencialmente coloca em risco a vida, para que possam viver o mais confortavelmente possível e com a máxima qualidade até sua terminalidade.

A Santa Casa de Votuporanga realiza o “1º Encontro de Cuidados Paliativos – A interação na assistência paliativista” no próximo dia 4 de outubro, no Centro de Convenções. O evento tem início às 19h30 e conta com apoio do Senac.

No cronograma, três oradores de peso. A médica oncologista da Santa Casa, Dra. Julia de Oliveira Cordeiro, fará uma apresentação da política de Cuidados Paliativos da Instituição.

A também médica Dra. Paula Pereira de Godoy Capeletto vai ministrar o tema “Conceitos fundamentais em Cuidados paliativos”. Já o membro fundador da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e docente de pós-graduação em Cuidados Paliativos pela PUC-PR, Dr. Luis Fernando Rodrigues, vai falar sobre o assunto “Por que precisamos falar de Cuidados Paliativos?”.

O encontro é direcionado para os profissionais da saúde do município e região, que lidam com idosos e com doenças crônicas independentemente da idade. O evento também está aberto para estudantes de Medicina e cursos técnicos, além de colaboradores das unidades de saúde. “O objetivo é divulgar o tema na cidade para que os profissionais possam prestar uma assistência mais assertiva aos pacientes paliativos e em fase de finitude seja em ambientes hospitalares, domiciliar ou até mesmo em casas de repouso”, disse a enfermeira responsável pela oncologia da Santa Casa, Lilian Curti.

A qualificação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/PvKphkThMKks4ZTX6

Sobre os palestrantes

Dra. Julia de Oliveira Cordeiro

Formada pela Faculdade Metropolitana de Santos em 2014, com Residência em Clínica Médica na Santa Casa de Votuporanga de 2016 a 2018. Na sequência, fez Residência em Oncologia clínica pelo HB/Funfarme de 2018 a 2021. Possui pós-graduação em Cuidados Paliativos do Instituto Paliar (2021).

Dra. Paula Pereira de Godoy Capeletto

Formada em Medicina pela Unifev em 2018, com Residência em Clínica Médica na Santa Casa de Votuporanga de 2019 a 2021. Graduando do curso de Cuidados Paliativos do Instituto Paliar.

Dr. Luis Fernando Rodrigues

Possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina (1993). Cursou Residência em Clínica Médica (1994-1995) e Gastroenterologia Clínica (1995-1996). Fez especialização em Cuidados Paliativos pelo PALLIUM – Latino América em 1999-2000. Masters in Health Research in Palliative Care pela Lancaster University – UK (2016). Atuou como médico assistente no Sistema de Internação Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina – PR no período de 1998-2011. Foi gerente desse mesmo serviço de 2002-2011. Foi coordenador médico do DOM – Serviço de Atenção Domiciliar da UNIMED de Londrina entre 2002 e 2006. Atuou no Hospital de Câncer de Londrina, onde reestruturou a Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos Oncológicos, com a criação do Serviço de Atendimento Domiciliar daquele hospital. Ex-conselheiro do CRM-PR entre 2008 – 2012. Membro fundador da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos entre 2011-2013. Foi conselheiro vocal da Associação Latino Americana de Cuidados Paliativos (ALCP), na gestão do Dr Jorge Eisenchlas (ARG). Membro da comissão organizadora do VI Congresso de Cuidados Paliativos da ALCP realizado em Curitiba em 2012. Atualmente, médico assistente da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Câncer de Barretos. Coordenador de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP. Coordenador de pós-graduação em Cuidados Paliativos da UNIMAR – MARÍLIA/SP. Docente da pós-graduação em Cuidados Paliativos da PUC-PR (Campus Curitiba e Londrina). Docente da pós-graduação em Cuidados Paliativos do Hospital Araújo Jorge/PUC-GO em Goiânia/GO.