Grupo Memorial Votuporanguense doa alimentos para almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com cardápio variado e orientado por nutricionista, grupo tem intuito de garantir um almoço de Natal mais farto e saudável aos 44 assistidos pela entidade.

Os integrantes do Grupo Memorial Votuporanguense entregaram na manhã desta quarta-feira (21.dez), ao Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga/SP, alimentos variados com intuito de garantir um almoço de Natal mais farto e saudável.

A iniciativa visa auxiliar na refeição principal e também na sobremesa com frutas variadas, como por exemplo: morango, uva, abacaxi, melão e outras possibilidades, como o chocolate; contudo, cabe salientar que o cardápio foi previamente orientado pela nutricionista da entidade, Isabela Ebert.

Ao Diário de Votuporanga, a profissional falou sobre a importância de doações ao Lar: “Aqui buscamos oferecer uma alimentação que abranja a todos, mas sempre tem aqueles que possuem suas particularidades, doenças crônicas, e isso demanda uma atenção especial, ou ainda algum acamado, onde a alimentação é via sonda, e isso é diferenciado para atender melhor às necessidades de todos, porém, com atenção voltada de forma individual. Como nas demais, uma alimentação saudável também é imprescindível nessa fase da vida, por isso é essencial mantê-los alimentados, hidratados, atendendo todas as necessidades nutricionais que são percebidas através de uma avaliação nutricional que é desenvolvida aqui”, explicou Isabela.

Ao falar sobre a doação, a nutricionista agradeceu aos Memorialistas e ressaltou a importância de inciativa desse tipo em prol do Lar São Vicente de Paulo: “É extremamente importante doações de alimentos para complementar o cardápio, já que nossa demanda é muito grande, atualmente temos 44 idosos conosco. Quanto a planejar a doação é válido, exatamente para vir de encontro as nossas necessidades. Porque as vezes, vem coisas que nós acabamos não utilizando naquele momento, talvez até correndo o risco de estragar, caso seja um alimento frágil.”

No ato simbólico de entrega dos alimentos, representaram o Grupo Memorial Votuporanguense, Jair Ferreira, Luiz Celso Oliveira e Pedro Sanches.

Os Memorialistas, como são conhecidos, é um grupo que busca resgatar, registrar e preservar a história esportiva de Votuporanga, entre as ações em curso está a implantação do Memorial da Votuporanguense que será construído embaixo das arquibancadas da Arena Plínio Marin. Espaço levará o nome do Francisco Santana – Fifi, ex-jogador e símbolo da Associação Atlética Votuporanguense (AAV).

Além disso, o grupo também trabalha na produção de um livro que deve ser lançado em 2023 e retratará a história do futebol votuporanguense, com enfoque na trajetória da AAV.

O grupo ainda possui um caráter filantrópico e com recursos angariados entre os próprios integrantes, em ações como: bolões e rifas, financia ações sociais.

Para o Natal de 2023, os Memorialistas já planejam reforçar o almoço dos assistidos do Lar São Vicente de Paulo. Diário de Votuporanga