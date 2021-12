Grupo de Cardoso destina artesanato para Bazar do Bem

São 60 itens que serão comercializados, com 100% da renda para a Santa Casa de Votuporanga

O Natal chegou mais cedo no Bazar do Bem da Santa Casa de Votuporanga. Com muito amor e generosidade, o grupo “Amigas Solidárias do Bem”, de Cardoso, fez uma doação muito especial para o Hospital votuporanguense, que atende 53 municípios da região Noroeste paulista.

O grupo destinou guardanapos, tapetes, toalhas de mesa, caminhos e muito mais. São 60 itens de artesanato, que encantam os olhos. “Já estamos em nosso quinto. Eu tive essa ideia de ocupar minha casa com algum trabalho voluntário. Convidei uma amiga e hoje somos 25 mulheres que se dedicam ao projeto”, contou a idealizadora Cleuza Catelan de Souza.

As “Amigas Solidárias do Bem” produzem o ano inteiro, com parte das peças para o Bazar do Bem. “A Santa Casa de Votuporanga atende nossos doentes. É uma forma de colaborarmos com quem assiste Cardoso”, complementou.

O artesanato será comercializado no Bazar. A unidade vende produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital. Portanto, essa contribuição de Cardoso será revertida em equipamentos e produtos para nossos pacientes.

A presidente do Bazar do Bem, Carla Cândido, agradeceu a colaboração. “Nosso projeto existe, porque tem o privilégio de contar com grandes parceiros. Pessoas que se dedicam à causa, produzindo artesanato, doando roupas, sapatos ou até mesmo comprando nossos produtos. Agradecemos imensamente as “Amigas Solidárias do Bem” por essa doação, que abrilhantou ainda mais nosso fim de ano”, concluiu.