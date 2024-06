Greve dos Servidores do IFSP Votuporanga persiste em meio a novas negociações com o Governo

Os servidores técnico-administrativos e docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Votuporanga decidiram, em assembleia na última quarta-feira (5), continuar a greve nacional da Educação Pública Federal, que teve início em abril. Este movimento se mantém em mais de 550 campi de Institutos Federais pelo país.

Governo Lula Anuncia Investimentos

Em uma tentativa de desmobilizar o movimento, o Governo Lula (PT) anunciou um acréscimo de R$ 120 milhões no orçamento de custeio para 2024, durante uma reunião na última segunda-feira (10) com os reitores dos Institutos e Universidades Federais. Lula também prometeu a expansão da Rede Federal de Educação.

“A reunião aconteceu porque nossa greve chamou a atenção da população para o sucateamento da Rede Federal e, embora esse valor não seja suficiente, foi arrancado por nossa força. Agora esperamos que o PLOA 2025 traga valores maiores que os de 2024 e 2023, pois precisamos sair logo da asfixia orçamentária”, disse o professor Michael Bomm.

Apelo à Negociação

Durante o encontro, Lula, que iniciou sua carreira pública como líder sindical dos metalúrgicos, pediu o fim da greve, refletindo sobre sua própria experiência: “Eu sou um líder sindical que nasceu no tudo ou nada. Para mim era o seguinte: ‘é 100% ou nada’, ‘ou é 83% ou nada’, ‘ou é 45% ou nada’. Muitas vezes eu fiquei com nada”, afirmou.

Negociações em Andamento

Estão programadas novas rodadas de negociação para esta semana, com reuniões na terça (11) e na sexta-feira (14), envolvendo servidores técnico-administrativos e docentes. Os sindicatos Sinasefe e Andes planejam atos públicos na capital federal. O IFSP Votuporanga será representado pelos professores Cecílio Rodas e Daniel Bomm.

Reivindicações dos Servidores

Os servidores exigem o que chamam de “3 R”: Revogação, Recomposição e Reestruturação. Eles pedem recomposição orçamentária para enfrentar o sucateamento das unidades educacionais e reestruturação das carreiras para evitar a fuga de profissionais para outras áreas.

“O que explica na reestruturação investir, em média, R$ 50.000,00 por cada agente de polícia da esfera federal e apenas R$ 28.000,00 por professor federal e a mixaria de R$ 14.000,00 por técnico-administrativo?”, questiona o professor Michael Bomm. “O discurso de valorização das carreiras da Educação precisa virar prática, pois a população sabe dos ótimos resultados do nosso Ensino Médio, por exemplo”, argumenta.

Atividades Durante a Greve

Desde o início da greve, os servidores do IFSP Votuporanga realizaram diversas atividades, incluindo atos públicos de doação de sangue e visitas à Câmara Municipal, onde obtiveram uma Moção de Apoio dos vereadores.

Informações Adicionais

O Campus Votuporanga está localizado na Zona Norte de Votuporanga, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon. Informações sobre a greve estão disponíveis no site do Campus Votuporanga: vtp.ifsp.edu.br.