Grêmio Prudente 3 x 0 Votuporanguense – Alvinegra é goleada na estreia da série A3

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com o resultado, o Grêmio Prudente, campeão do Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2022, começa o estadual na segunda colocação

O Grêmio Prudente recebeu o Clube Atlético Votuporanguense e superou os adversários por 3 a 0, chegando a 23 jogos de invencibilidade

Após 14 anos, o Prudentão voltou a receber uma partida da Série A3 do Campeonato Paulista. Jogando em casa, o Grêmio Prudente recebeu o Votuporanguense e fez o dever de casa ao superar os adversários por 3 a 0, chegando a 23 jogos de invencibilidade, em sua estreia no Paulista A3. O time da casa superou os adversários pela primeira vez na história do duelo.

Com o resultado, o Grêmio Prudente, campeão do Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2022, começa a terceira divisão estadual na segunda colocação, com três pontos. Enquanto isso, a Votuporanguense larga na vice-lanterna.

A estreia do Grêmio Prudente na Série A3 do Paulista começou com tudo. Logo aos cinco minutos, Eduardo Biazus subiu mais alto em cobrança de escanteio e parou em Douglas Lima. Aos 10, Hélder ganhou na velocidade, foi derrubado na área, mas a bola sobrou para Vinícius Baiano, que também foi derrubado e finalizou, mesmo caído, no travessão. O Grêmio Prudente pediu pênalti, mas o árbitro nada marcou.

As investidas ofensivas do Grêmio Prudente surtiram efeito pouco depois. Aos 12, Rodrigo roubou a bola na entrada da área e chutou com força, para uma grande defesa de Douglas, que mandou para escanteio. Na cobrança, Rafinha colocou a bola na cabeça de Eduardo Biazus, que fez 1 a 0 para o time da casa.

O Grêmio seguiu no ataque e o zagueiro artilheiro Biazus novamente brilhou. Aos 42, Vinícius Baiano cobrou na cabeça de Eduardo Biazus, que não desperdiçou e levou o resultado em 2 a 0 para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Votuporanguense melhorou, mas quem novamente chegou ao caminho do gol foi o time da casa. Aos 24, Wandson cruzou, Jonathan Chula de jogou na bola tentando finalizar, mas a bola ficou para Hélder, que empurrou para o gol e fez o terceiro do Grêmio Prudente, em sua estreia pela equipe.

Chula quase fez o quarto do time de Presidente Prudente aos 38, quando cabeceou a bola na trave em escanteio cobrado por Jeferson. O camisa 9 do time da casa perdeu outra chance aos 41, quando recebeu livre de marcação, na cara do gol, e chutou para fora. Assim, a partida acabou em 3 a 0 para o time da casa.

As equipes voltam à campo pela segunda rodada da competição estadual na próxima quarta-feira (25). Jogando em Votuporanga, o Votuporanguense recebe o Bandeirante, às 15h, no Plínio Marin. Já o Grêmio Prudente vai até São José dos Campos para encarar o São José, às 20h, no Martins Pereira.

futebolinterior.com.br