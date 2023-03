Votuporanguenses brilham na 8ª CORRIDA RUN AVOA

Karina Franzin, Eliete Guilherme, Luiza Aguiar e Maurício Padilha conquistaram suas categorias entre mais de 300 competidores.

Atletas de Votuporanga/SP brilharam entre os mais de 300 participantes da 8ª RUN AVOA que ocorreu na manhã do último domingo (19.mar), na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, Jardim Alvorada – no Parque da Cultura. Correndo os 6 km da prova em casa, votuporanguenses chegaram na frente em quatro categorias.

Entre as atletas, Karina Franzin faturou a categoria Geral; Eliete Guilherme conquistou a categoria 55/59 anos; já Luiza Aguiar chegou na frente categoria 65/69 anos.

No masculino, Maurício Padilha representou Votuporanga no topo do pódio faturando a categoria ACD (atleta com deficiência).

RUN AVOA

A RUN AVOA é promovida pela Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA) com apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria de Trânsito, Secretaria da Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Comunicação, Secretaria Municipal da Saúde, Polícia Militar, organização da Equilíbrio Esportes e patrocinadores.

A corrida tem por objetivo comemorar o aniversário da AVOA e promover o atletismo em Votuporanga e região, favorecendo a descoberta de novos valores para a modalidade e proporcionando momentos de lazer em todos os meios sociais e esportivos e arrecadar fundos para a entidade.