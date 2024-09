Gratidão pela Santa Casa de Votuporanga se transforma em doações

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Doar é um gesto de carinho e solidariedade, especialmente quando se trata de alimentos. Nesta semana, a Santa Casa de Votuporanga recebeu dois presentes muito especiais: Carlos C. Santos e Carlos Alberto dos Santos (conhecido como Carlinhos Pedreiro), fizeram colaborações para expressar sua gratidão pelos cuidados dedicados pelo Hospital aos seus familiares queridos.

Ex-colaborador da Instituição, Carlos C. Santos doou 22 latas de Neocate, uma fórmula infantil usada principalmente para bebês prematuros ou com problemas de saúde. “Meu neto nasceu aqui na Santa Casa e foi muito bem cuidado! Hoje ele está com 7 meses, e não precisa tomar mais a fórmula, então decidimos doar!”, conta Carlos.

Já Carlos Alberto dos Santos, de Américo de Campos, doou verduras colhidas na horta de seu pai. “Sei da importância. Eu passei pela Santa Casa durante a pandemia e fui muito bem atendido. Hoje, meu pai está internado na UTI e não consegue cuidar da horta dele, então decidimos fazer essa contribuição”, explica Carlos Alberto.

Essas doações serão destinadas diretamente para a alimentação dos pacientes da Santa Casa, que oferece todos os dias 1.700 refeições, entre café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. O Neocate será entregue ao Lactário do Hospital, que distribuirá conforme o necessário.

“Para mim é uma felicidade fazer essa doação. Essa é a minha maneira de poder ajudar quem precisa”, diz Carlos, emocionado. “Eu peço de coração que quem puder, colabore. A Santa Casa é um lugar abençoado que precisa de ajuda!”, finaliza Carlos Alberto.

Se você também deseja fazer uma doação para a Santa Casa de Votuporanga e contribuir para o funcionamento do Hospital, entre em contato com o Setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378. Toda ajuda é bem-vinda e faz a diferença!