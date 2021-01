Filho de lavadeira e carroceiro é empossado juiz de Direito

A educação e a superação. Um brasileiro filho de uma lavadeira e um carroceiro é um dos novos juizes do Pará.

Francisco Walter Rêgo Batista tomou posse no TJPA, Tribunal de Justiça do Pará, nesta segunda, 11.

O jovem de família simples nasceu no município de Pau dos Ferros, região do Alto Oeste Potiguar.

E Francisco Walter Rêgo Batista sempre estudou em escola pública.

Com apoio incondicional do pais, ele se formou no curso de Direito pela Universidade Federal da Paraíba, prestou concurso, passou e agora foi empossado.

Francisco é o orgulho da família.

“A persistência na rotina de estudos e dedicação superando as adversidades foi premiada com a posse efetivada em solenidade no TJPA”, escreveu o Justiça Potiguar.

E a gente torce para que o jovem magistrado use a lei e sua própria experiência de vida, conhecendo de perto a pobreza, para levar a justiça todos.

Parabéns!

