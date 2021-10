Governo de SP reduz imposto para carros usados

O governador de São Paulo, João Doria Jr, anunciou o novo pacote fiscal que entrará em vigência no início de 2022. Entre tantos impostos reduzidos está está a diminuição do ICMS para carros usados e também os elétricos. A medida retorna o tributo ao patamar anterior a pandemia. O imposto será reduzido de 3,8% para 1,8%, ou seja o mesmo que já era aplicado em 2020, os veículos elétricos a redução da alíquota cairá de 18% para 14,5%. O Governador espera com a diminuição dos impostos alavancar a geração de emprego no estado.

“Com a recuperação da capacidade de investimento no Estado de SP, nós conseguimos atingir a nossa meta fiscal e com isso vamos tornar possível a redução de impostos em SP e antecipar as desonerações fiscais para a economia de SP já a partir de 1 de janeiro de 2022”, afirmou o governador.

Além da redução do ICMS para veículos usados, o governador de São Paulo também anunciou a implementação do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave).

Veja o que muda na documentação com a implementação do Renave

Além da redução do ICMS, o governo de São Paulo, anunciou a implementação do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave), que também entrará em vigor a partir do início do próximo ano. O sistema funcionará como um banco de dados digital que permite que o carro vendido pelo proprietário passe automaticamente para o nome da loja. A expectativa é facilitar a transferência de uma loja para outra.