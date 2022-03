Para os concurseiros de plantão, agora é o momento de colocar todos os conhecimentos em dia. Isso porque o Estado de São Paulo está com concursos públicos abertos para duas importantes instituições: a Polícia Civil e a Assembleia Legislativa (Alesp), que juntas somam mais de 3 mil oportunidades para diferentes graus de escolaridade, com salários que chegam a R$ 10.382,48.

As vagas para essas duas instituições estão espalhadas pelo Estado de SP, sendo que as da Alesp são apenas para a capital. Mas a região de Rio Preto também está bem servida de vagas em concursos públicos. São 103 oportunidades em certames como o da própria Polícia Civil, além da Unesp e da Câmara de Olímpia, para diferentes graus de escolaridade, do ensino médio ao doutorado.