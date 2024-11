Estado de São Paulo gera mais de 2 mil empregos formais por dia em 2024

O Estado de São Paulo gerou 560 mil empregos formais entre janeiro e setembro deste ano. O número representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em média, são cerca de 2 mil vagas de empregos formais geradas todos os dias em 2024. Os dados foram apurados pela Fundação Seade com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado é expressivo em nível nacional: os 560 mil empregos formais em São Paulo representam 28% dos quase 2 milhões de empregos criados em todo o Brasil nos primeiros noves meses de 2024.

A distribuição dos novos postos de trabalho formal em São Paulo por setor se deu da seguinte forma: serviços (312 mil novas vagas), indústria (125 mil), construção (47 mil), comércio (58 mil) e agropecuária (18 mil).

“O emprego com carteira assinada não para de crescer em São Paulo. Os bons resultados refletem diretamente nos programas de transformação que estamos promovendo, como o incentivo ao empreendedorismo, a redução da burocracia, os cortes de gastos e a renegociação de dívidas. Tudo isso, para fortalecer a ainda mais a economia, com geração de postos de trabalho e renda para os paulistas”, afirma o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Total de empregos formais no estado

Somente em setembro, foram criados 57 mil empregos formais, resultado de 681 mil admissões e 624 mil desligamentos. Com isso, segundo o Caged, o estoque de empregos formais no Estado atingiu 14,4 milhões. Os resultados apurados em setembro mostraram variações positivas na indústria (0,6%) e nos serviços (0,5%) e relativa estabilidade no comércio (0,2%) e na construção (0,0%).

Do total de 38 mil empregos com carteira assinada criados no setor de serviços em setembro, destaque para atividades administrativas e serviços complementares (14 mil), saúde humana e serviços sociais (5 mil) e transporte, armazenagem e correio (5 mil).

Últimos 12 meses

No acumulado de 12 meses, o Estado de São Paulo registrou 507 mil novos empregos – resultado de 7,9 milhões de admissões e 7,4 milhões de desligamentos. Isso representa um aumento de 3,6%, variação ligeiramente inferior à verificada para o Brasil (4%).

Os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (176 mil), nos demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo (99 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (73 mil), Sorocaba (32 mil) e São José dos Campos (23 mil), respondendo por 80% dos empregos gerados no Estado de São Paulo.