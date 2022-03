O governo segue estudando uma fórmula de estancar o repasse de preços do mercado internacional às bombas de combustível

Pouco antes de a Petrobras anunciar o aumento de 24,9% no diesel e de 18,7% na gasolina, o presidente da República, Jair Bolsonaro, alertou a apoiadores sobre a iminência de “problema de combustível” no País e disse não definir a política de preços da estatal petrolífera. “Não tô dizendo se vai ou não vai, eu acho que vai aumentar. No mundo todo aumentou. Eu não defino preço na Petrobras, eu não decido nada lá. Só quando tem problema cai no meu colo”, disse o presidente a simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada.