Governo de SP libera cerca de R$ 300 milhões para saúde em São José do Rio Preto

Os repasses para as Santas Casas de São José do Rio Preto e Votuporanga também serão renovados, nos valores de R$ 13,6 milhões e R$ 47,8 milhões (SUStentáveis e Pró Santa Casa), respectivamente. Todos os convênios serão pagos em 48 parcelas entre 2020 e 2023.

O Governador João Doria e o Secretário da Saúde, José Henrique Germann, liberaram neste sábado (1º), em São José do Rio Preto, aproximadamente R$ 300 milhões em investimentos para a área da saúde na região.

“Nosso Governo é municipalista, descentralizado. Não trabalhamos para partidos políticos, mas para a população. Além de outros convênios, vamos investir na construção de duas novas UBSs para reforçar a atenção básica e renovar os convênios com a Santa Casa e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, equipamentos essenciais para atender a população que mais precisa, os mais humildes”, afirmou Doria.

Serão repassados R$ 10 milhões ao município de São José do Rio Preto para a construção de UBS nos bairros João Paulo II e Jardim Solidariedade. As duas unidades terão cerca de 650 metros quadrados, incluindo nove consultórios, salas de procedimentos e administrativas, recepção e sala de espera. As obras serão executadas pelo município.

Convênio

Além disso, será renovado o convênio com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, por meio da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, no valor de R$ 216 milhões para o custeio da unidade.

A finalidade dos investimentos é auxiliar os municípios na melhoria e na ampliação da assistência em saúde ofertada à população.

“O Hospital de Base e as Santas Casas de São José de Rio Preto e Votuporanga são fundamentais para a região. Queremos reforçar nosso apoio a essas instituições, além de incrementar a atenção básica da região com o investimento em duas UBSs”, disse Germann.

Mais investimentos

Outros três convênios já autorizados também serão repassados às unidades da região neste mês de fevereiro e totalizam mais R$ 5 milhões. Para o Hospital de Base ainda serão repassados R$ 1,7 milhões para o setor de oncologia, em cinco parcelas, e R$ 1,2 milhão para compra de materiais de consumo para o Hospital da Criança, em seis parcelas.

Além disso, serão pagos R$ 2 milhões à Fundação Padre Albino para custeio de atendimentos oncológicos.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP