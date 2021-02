Governo de SP determina restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado

O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação das 23h às 5h todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira (26) e valerá até o dia 14 de março.

Embora sustente que a medida seja eficaz para coibir aglomerações em bares, restaurantes e festas clandestinas, que costumam ocorrer no período noturno, ela tem pouco efeito prático para as cidades que estão em fases mais permissivas do plano de flexibilização econômica da quarentena, como a amarela.

O governo afirma, porém, que desta vez fará uma força-tarefa para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos, mas não esclareceu o que será feito com o cidadão que desrespeitar a medida.

Com a mudança, o horário para os dois setores foi estendido até 22h. Bares continuam só podendo funcionar até 20h na fase amarela.

As regras para as fases laranja e vermelha continuaram as mesma, com obrigatoriedade de fechamento de todos os setores não essenciais até 20h, incluindo a venda de bebidas.

Classificação – atualizada em 19 de fevereiro

Vermelha – só operam serviços essenciais

Araraquara

Bauru

Barretos

Presidente Prudente

Laranja – bares não abrem, e demais serviços funcionam com restrições de horários e capacidade

Franca

Marília

Piracicaba

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

São João da Boa Vista

Taubaté

Amarela – comércio e restaurantes podem funcionar até 22h; bares até 20h

Araçatuba

Sorocaba

Baixada Santista

Campinas

Grande SP – incluindo capital

Registro

