Doria quer antecipar feriado de 9 de julho para 25 de maio

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que deve enviar, na terça-feira, 19, proposta para a antecipação de feriados à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo Doria, a intenção é trazer o feriado do Dia da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, para a próxima segunda, 25. “A expectativa é de que o projeto possa ser analisado em regime de urgência e possa ter aprovação majoritária dos deputados na Assembleia Legislativa”, disse Doria.

No domingo, o prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB), anunciou proposta semelhante de antecipar os feriados de Corpus Christi, em 11 de junho, e da Consciência Negra, em 20 de novembro, segundo Covas, “para já”, a fim de ampliar os índices de isolamento social na cidade.

“Vamos recomendar que prefeitos da Região Metropolitana, do interior e do litoral, possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem aos feriados aqui de São Paulo”, disse o governador, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.