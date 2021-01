Governo adia para amanhã classificação do Plano SP

O secretário do Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, afirmou que o governo do Estado de São Paulo adiou para sexta (8) a atualização do Plano São Paulo, que seria feita hoje (7), às 12h45.

A alteração ocorreu porque o governo optou por fazer nesta quinta o anúncio da eficácia da Coronavac neste mesmo horário, no Instituto Butantan.

Informações extraoficiais divulgadas pelo Bom Dia São Paulo, da TV Globo, e pela CNN apontam que as regiões de Rio Preto, Taubaté e Registro correm o risco de regredir para fase laranja no anúncio desta sexta. “Municípios podem retroceder ou avançar. Na média, tivemos um leve aumento de casos, internações e óbitos nas três regiões do Vale do Paraíba, São José do Rio Preto e Vale do Ribeira.”, disse Vinholi, que não quis adiantar se essas regiões vão mesmo passar da fase amarela para laranja.

Ele afirmou à CNN que os números ainda estão sendo fechados, mas Rio Preto é a região com mais chance de retroceder.

Na fase laranja, shoppings centers (com proibição de abertura das praças de alimentação), comércio de rua e serviços em geral podem funcionar com capacidade limitada a 20%, horário reduzido para quatro horas seguidas e adoção dos protocolos padrão e setoriais específicos. Fica proibida a abertura de bares e restaurantes para consumo local, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração.

DL News