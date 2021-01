CoronaVac tem 78% de eficácia em casos leves e 100% em graves

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O governo de SP afirmou hoje (7) que a CoronaVac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, registrou 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves ​nos testes clínicos feitos no Brasil. A vacina, desenvolvida em parceria entre o Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, foi alvo de críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com as primeiras informações, o estudo conclusivo mede a taxa de eficácia do imunizante comparando quantos casos confirmados ocorreram nos voluntários que receberam placebo e quantos naqueles que tomaram a vacina.

Com o resultado, o Butantan deve enviar ainda nesta quinta à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de autorização para o uso emergencial e o registro definitivo da vacina no país. A expectativa é a de que os dados sejam analisados em até dez dias.

​Uma entrevista coletiva dará mais detalhes sobre os testes às 12h45 desta quinta-feira (7).​